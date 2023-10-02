Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ«Доверяй, но проверяй»Тепло пошло в пермские многоэтажки. Их подключают с 25 сентября. Традиционно просят пару — тройку недель на запуск системы. Но уже подсказывают: если что-то напрягает или идет явно не так, сразу звонить на «горячие линии». Таковые организованы во всех районах города. На входе в сезон звучало: все готово на 99%. По опыту прошлых лет ясно: красивые цифры не есть гарантия красивого результата.ВЫВОДЫ НЕДЕЛИ«Под завязку»Почти под завязку. Это про популярность платных парковок на центральных пермских улицах. Даже официальная цифра есть: минимум девять из каждой десятки мест так или иначе заняты. Отсюда еще несколько дат и цифр. Со 2 октября зону платной парковки планируют снова расширять. С 1 ноября мест «за 30 рублей» должно стать больше, а «за 20» меньше. Но в мэрии настаивают - все это не про заработки, а про порядок на дорогах.СЛУХИ НЕДЕЛИ«От ненависти до любви»Большую "П" снесут! Одна из самых обсуждаемых тем в сети. Пока известно немного. Там, где сейчас стоит арт-объект, будет дорога. Куда денут гигантскую букву, неясно. Одни говорят, что она все. Другие рассказывают про перенос. История Пермских Ворот никогда не была простой. Сперва далеко не все поняли, что это. Затем конструкция обветшала. Ведомства взялись спорить, чья же она. Смета на возможный ремонт распухла до неприличия. А простые горожане, похоже, деревянную букву наконец — то полюбили и всерьез беспокоятся за ее будущее.ЦИФРА НЕДЕЛИ«Что за прелесть эти сказки»29,5 миллионов рублей - предлагаемая цена зимней пермской сказки. В том числе, 9 новогодних горок. Три из них должны быть большими. Названы будущие объекты красноречивей некуда: Чудо-юдо-рыба-кит, Кощей Бессмертный, Птица Сирин, Шамаханская царица, Молодильные яблочки и так далее. Все вместе это зимний городок «ЛУКОМОРЬЕ». Готов он должен быть к 27 декабря.