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Вести Пермь. События недели 01.10.2023
-Пожар за пожаром. Как будто кто-то решил выжечь весь поселок. В Мулянке настоящая эпидемия пожаров.
-«Качественное здравоохранение». Был хозяйственный корпус — стал реабилитационный центр. В Чусовом — новое медицинское учреждение.
- Точь в точь как шуховская башня. Подарок Перми на юбилей от нижегородцев.
-Змей выселяют! В Перми террариум выселяют из муниципального помещения.
- Конкурс будущих мам. Самая обаятельная и привлекательная, а еще немножко беременная. Определена победительница конкурса будущих мам.
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