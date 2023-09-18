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В Прикамье продолжает расти заболеваемость ОРВИ
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.
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