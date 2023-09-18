Пермякам предлагают выбрать название для новой остановки на улице Сибирской
На выбор предлагаются названия «Дом Дягилева», «Педагогический университет» и «Дом Конева». Голосование продлится до 12:00 20 сентября в группе «Пермский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте». Ввести остановку для маршрутов №33 и №71 планируется до конца недели, а установить павильоны — до конца 2023 года.
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