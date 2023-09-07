7-летняя пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России

Новый рекорд России поставила пермская спортсменка Лидия Котельникова. Ей семь лет. При собственном весе 21,5 килограмм девочка подтянулась с грузом в 13,6. Рекорд по факту есть, но не официально. У семьи нет денег, чтобы его зарегистрировать.Обычный ребёнок, просто очень спортивный - говорят о семилетней Лиде Котельниковой родители.С садика акробатика и дзюдо, сейчас, по примеру старшего брата, чемпиона Перми Ильи Волегова, увлеклась греко-римской борьбой. Любимый силовой снаряд - турник.Лида уже дважды превысила планки отечественных и континентальных рекордов среди сверстников. Так, в 6 лет обновила рекорд России, простояв в планке 32 минуты, а позже отжалась от пола 85 раз, улучшив мировое достижение. И вот очередной: на своей страничке в ВК брат Илья разместил видео о подтягивании с дополнительным весом. На обычном дворовом турнике Лида бьёт предыдущий рекорд России среди детей. При собственном весе 21,5 килограмм, девочка подтягивается с грузом в 13,6. Ранее тоже пермячка Ксения Лукина брала вес в 12,5 килограммов.Владимир Волегов, папа Лиды Котельниковой: "Мы специально использовали бутылки, а не различные гири или блины, чтобы это всё было видно. Сами знаете, блин можно сделать пенопластовый и гирю тоже. А насчёт регистрации, наша семья не располагает финансами, чтобы зарегистрировать".Ещё девочка любит рисовать, собирает сложнейшие паззлы, фотографирует брата и друзей, а спорт просто неотъемлемая часть жизни, которая доставляет удовольствие.Лида Котельникова: "Подтягиваться я уже привыкла, перевороты делать, ещё как-нибудь висеть. На кольцах подтягиваться, ходить на руках".Уже во время прогулки папа придумал, на что ещё вдохновить активную девочку.Владимир Волегов, папа Лиды Котельниковой: "Рекорд России по висению на турнике 3 минуты, мальчик установил твоего возраста. Ты сможешь сделать больше?"Лида Котельникова: "Конечно!"1 сентября 7-летняя Лида пошла первый раз в первый класс. За успеваемость, как минимум по одному предмету - физкультуре, родители точно могут не переживать.