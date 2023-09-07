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«Качественное здравоохранение»: в Прикамье проводятся капитальные ремонты на 53 объектах
В краевом госпитале для ветеранов войн Михаил Ракинцев уже второй раз в этом году, восстанавливается после инсульта. И если первый раз его сюда привезли на кресле-каталке, то теперь он уже передвигается самостоятельно.
Михаил Ракинцев: "Много нового появилось с прошлого раза, как был, и интересного, ходим, занимаемся все".
За последнее время в госпитале действительно многое поменялось. В когда-то ветхом спортзале с протекающей крышей, теперь полноценный зал реабилитации с самым разным оборудованием, который никогда не пустует.
Как театр начинается с вешалки, лечебное учреждение начинается с приемного отделения. Ремонт и благоустройство больницы имени Тверье стартовали именно здесь. Первыми все удобства оценили на себе пациенты, прибывающие сюда на машине скорой помощи.
Больница имени Тверье — один из самых больших медицинских комплексов в Прикамье. Обновление всех корпусов здесь займет несколько лет, но процесс уже запущен.
Михаил Суханов, главный врач ГКБ им. Тверье: "Мы начали с основных корпусов, начали с благоустройства, мы делаем внешний облик, чтобы нашим больным было просто приятно здесь находиться".
Благоустройством на территории 1-й медсанчасти в Перми в таком объеме не занимались с момента постройки, с 1976 года. И сейчас работы в активной фазе. Надо заменить асфальт в проездах и на пешеходных дорожках, обновить хозяйственные объекты, проложить новые прогулочные тропинки для пациентов и заняться озеленением.
Денис Михайленко, главный врач Клинической медико-санитарной части №1 г. Перми: "Те мероприятия, которые сейчас будут проведены на территории, они очень существенно улучшат условия для самих пациентов, которые выходят на прогулки подышать свежим воздухом".
В целом в этом году в рамках программы «Качественное здравоохранение» в Прикамье проводятся капитальные ремонты на 53 объектах, общее финансирование - 1,2 миллиарда рублей. Сейчас планируется внести поправки в бюджет и еще увеличить эту сумму.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Принято решение о нахождении дополнительных средств в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Фактически 450 из которых в этом году будет направлено на ремонт 12 медицинских учреждений. Все остальные денежные средства будут направлены в следующем, 2024 году".
Отдельное внимание уделяют благоустройству. В течение этого и следующего годов в Прикамье будут приведены в порядок 22 дворовых пространства в больницах.
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