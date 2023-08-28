Из-за ночного пожара в Юсьве эвакуировались 20 человек

Сегодня в 03 часа 32 минуты поступило сообщение о пожаре на ул. Советская в селе Юсьва. К месту пожара были направлены подразделения пожарной охраны в количестве 11 человек личного состава и 6 единиц техники. По прибытии первого подразделения было установлено, что происходит горение бытовых вещей в квартире на 2 этаже многоквартирного жилого дома."Самостоятельно до прибытия пожарной охраны из дома эвакуировалось 20 человек, в том числе 11 детей. Звеном газодымозащитной службы у входа в квартиру был обнаружен мужчина без сознания, вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины пожаров устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю.