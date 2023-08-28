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Из-за ночного пожара в Юсьве эвакуировались 20 человек
"Самостоятельно до прибытия пожарной охраны из дома эвакуировалось 20 человек, в том числе 11 детей. Звеном газодымозащитной службы у входа в квартиру был обнаружен мужчина без сознания, вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины пожаров устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю.
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