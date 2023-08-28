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В Перми появился кинематографический стрит-арт
Рисунок - часть проекта "Развитие городской среды творческой молодежью". Граффити выполнили команда Россфит совместно с ТОС «Гайва -3».
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