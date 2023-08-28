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В Перми открылся музей студенческих отрядов ПГАТУ
Узнать, как развивалось движение и каким был путь ребят из студотрядов, могут не только школьники и студенты - музей открыт для всех желающих с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.
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