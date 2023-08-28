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Кулинарная олимпиада "Легенда": тонна жарёхи, пирожное "Пермь-300" и соревнования поваров
Жареха бьет рекорды в первую очередь благодаря своим объемам, на ее изготовление понадобилось 240 килограммов грибов, 800 килограммов картофеля, одного лука - центнер.
Раздать такое большое количество порций — отдельное искусство. Первые, кому удалось попробовать жареху, были готовы поделиться своими секретным рецептами и еще раз восхититься искусству поваров.
Нина Шевелева: "Грибы сначала тушим с луком, потом добавляем сырой картофель, закрываешь крышечкой 30 минут - и все готово. Черемшу мы впервые попробовали, даже не знали, что такое бывает».
Жареху на эспланаде приготовили в рамках Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». Более 200 участников из 30 регионов России в течение трех дней выясняли, кто из них лучший шеф-повар, юниор, пиццайоло, фромажер, сыродел или официант. В этом году добавились еще и командные соревнования.
Игорь Бухаров, Президент Федерации рестораторов и отельеров России: «Такие мероприятия дают возможность проверить себя - можешь ли ты что-то сделать или не можешь. Мы очень зависим от разных технологий приготовления, каждый что-то для себя выносит. Ребята делятся своим опытом, и он распространяется по всей стране».
Кулинарная олимпиада уже четвертый раз проходит в Перми. Конкурс «Прикамская кухня» - часть большой «Легенды», и в этом году участники здесь представляли блюда, специально созданные к 300-летию города.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На этой площадке встречаются профессионалы, которые могут обсудить все новшества, веяния кулинарии, других направлений гастрономии. Но и здесь встречаются просто обычные жители, люди, которые приходят полюбоваться искусством».
В каждой номинации конкурса свой победитель. Так, благодаря Варваре Новоселовой стал известен рецепт официального пирожного «Пермь-300» - мусс из ряженки, сметаны и творога.
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