Кулинарная олимпиада "Легенда": тонна жарёхи, пирожное "Пермь-300" и соревнования поваров

В Перми в выходные завершилась 4-я Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису "Легенда". В часть этого повара приготовили гигантскую сковородку жарёхи, которой угощали всех желающих.Чтобы накормить пермяков, повара со всей России не спали всю ночь, делали заготовки к «королевской» жерехе. В итоге прямо на эспланаде приготовили рекордное количество порций жареных грибов с картошкой. В дело пошли самые обычные продукты. Но без изюминки, по словам шефа Алексея Ткаченко, в рецепте не обошлось. Алексей Ткаченко шеф-повар: "Для картошки подошли дикоросы — черемша. Так как не сезон, мы использовали сегодня маринованную черемшу, что добавило нашей жарёхе такой кисловатый привкус чесночный, и в этом есть наверное сам секрет».Жареха бьет рекорды в первую очередь благодаря своим объемам, на ее изготовление понадобилось 240 килограммов грибов, 800 килограммов картофеля, одного лука - центнер.Раздать такое большое количество порций — отдельное искусство. Первые, кому удалось попробовать жареху, были готовы поделиться своими секретным рецептами и еще раз восхититься искусству поваров.Нина Шевелева: "Грибы сначала тушим с луком, потом добавляем сырой картофель, закрываешь крышечкой 30 минут - и все готово. Черемшу мы впервые попробовали, даже не знали, что такое бывает».Жареху на эспланаде приготовили в рамках Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». Более 200 участников из 30 регионов России в течение трех дней выясняли, кто из них лучший шеф-повар, юниор, пиццайоло, фромажер, сыродел или официант. В этом году добавились еще и командные соревнования.Игорь Бухаров, Президент Федерации рестораторов и отельеров России: «Такие мероприятия дают возможность проверить себя - можешь ли ты что-то сделать или не можешь. Мы очень зависим от разных технологий приготовления, каждый что-то для себя выносит. Ребята делятся своим опытом, и он распространяется по всей стране».Кулинарная олимпиада уже четвертый раз проходит в Перми. Конкурс «Прикамская кухня» - часть большой «Легенды», и в этом году участники здесь представляли блюда, специально созданные к 300-летию города.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На этой площадке встречаются профессионалы, которые могут обсудить все новшества, веяния кулинарии, других направлений гастрономии. Но и здесь встречаются просто обычные жители, люди, которые приходят полюбоваться искусством».В каждой номинации конкурса свой победитель. Так, благодаря Варваре Новоселовой стал известен рецепт официального пирожного «Пермь-300» - мусс из ряженки, сметаны и творога.