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Пермяки завоевали приз зрительских симпатий на Чемпионате России по kangoo jumps →
Ночью в Перми горел склад
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← Депутаты Пермской думы выбрали нового главу города
Пермяки завоевали приз зрительских симпатий на Чемпионате России по kangoo jumps →
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Депутаты Пермской думы выбрали нового главу города
В Ленинском районе открывается новая поликлиника с травмпунктом
Пермской "Серебронике" исполнилось 23 года
В Усолье прошел "Строганов Фест на Каме"
Пермский край на Чемпионате России по мини-футболу представит новая команда
В Перми пройдет турнир Ural Fighting Championship
В Чердынском лесничестве локализовано крупное возгорание
Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам соблюдения земельного законодательства
3500 юных прикамцев стали участниками студенческих отрядов
Сбежавшая пума попала в объектив камеры наблюдения санатория Демидково
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