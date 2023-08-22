Депутаты Пермской думы выбрали нового главу города

Заседание Пермской городской Думы сегодня началось с выборов нового мэра. По итогам конкурсного отбора из 14 кандидатов на этот пост претендовали два человека — это министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Сегодня кандидаты представили на суд депутатов свою программу развития города, была возможность задать вопросы. В результате большинство голосов было отдано за Эдуарда Соснина. Официальное назначение нового главы Перми пройдет в следующий понедельник."С гордостью и честью готов приступить к исполнению обязанностей. Количество и качество тех вопросов, которые сегодня задавали депутаты, говорит лишь о том, что депутаты глубоко погружены во все проблемы города. Уверен, что при совместной работе в том числе с депутатами мы многие проблемы точно сможем решить", - отметил Эдуард Соснин, победитель конкурса на пост главы города.