Депутаты Пермской думы выбрали нового главу города

Заседание Пермской городской Думы сегодня началось с выборов нового мэра. По итогам конкурсного отбора из 14 кандидатов на этот пост претендовали два человека — это министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Сегодня кандидаты представили на суд депутатов свою программу развития города, была возможность задать вопросы. В результате большинство голосов было отдано за Эдуарда Соснина. Официальное назначение нового главы Перми пройдет в следующий понедельник.
"С гордостью и честью готов приступить к исполнению обязанностей. Количество и качество тех вопросов, которые сегодня задавали депутаты, говорит лишь о том, что депутаты глубоко погружены во все проблемы города. Уверен, что при совместной работе в том числе с депутатами мы многие проблемы точно сможем решить", - отметил Эдуард Соснин, победитель конкурса на пост главы города.
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