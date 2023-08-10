В Перми ярмарочные домики открылись на Соборной площади и в Театральном саду
В домиках представлена местная сувенирная продукция с символикой «Пермь-300», изделия из натуральной кожи «Пермский звериный стиль», изделия из бересты от пермских ремесленников, украшения и сувениры от пермских дизайнеров, украшения из натуральных камней Пермского края, 3D-картины и многослойные раскраски с достопримечательностями Перми и Пермского края, пермские сладости.
Режим работы ярмарочных домиков: с 12:00 до 20:00.
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