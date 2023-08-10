← Крупная авария стала причиной пробки на Западном обходе Перми
В Перми ярмарочные домики открылись на Соборной площади и в Театральном саду →
В центре Перми легковушка врезалась в фонарный столб
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← Крупная авария стала причиной пробки на Западном обходе Перми
В Перми ярмарочные домики открылись на Соборной площади и в Театральном саду →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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22.04.2023 в 10:00
В Перми ярмарочные домики открылись на Соборной площади и в Театральном саду
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Крупная авария стала причиной пробки на Западном обходе Перми
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Дворца молодежи
В сквере Татищева высадили девичий виноград и барбарис
Около 30 лет в Кунгуре пекут знаменитые печатные вязовские пряники
В Перми наградили лучших строителей
В Прикамье будут судить наркокурьера, перевозившего 4 кг мефедрона
Почтальона, которая спасла из огня троих детей, наградили знаком "За мужество"
Конфликт у кассы. Мужчина напал на 8-летнего ребёнка в продуктовом магазине
В Пермском крае по нацпроекту завершено благоустройство 65 дворовых территорий
В Ботаническом саду началось массовое цветение кувшинок
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