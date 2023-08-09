Суд рассматривает жалобы на приговор бывшему главному приставу края

Пермский краевой суд продолжил рассмотрение сразу нескольких апелляционных жалоб на приговор бывшему главному судебному приставу Прикамья Игорю Кожевникову. На процессе он присутствовал с помощью видеосвязи из СИЗО. В мае экс-чиновник был приговорён к десяти годам лишения свободы и штрафу в 15 миллионов рублей за 40 преступлений, включая взятки и мошенничество при незаконном обналичивании денег, а также хищение имущества. Обвиняемый с этим по-прежнему не согласен.«Я направлял материалы, выявлялись преступления, в том числе то преступление, за которое я сейчас за этой решёткой сижу, было направлено в отношении Пинкевич именно по моему материалу. Там было два материала и ещё четыре по Путиной. Поэтому я говорю, что следствие велось необъективно, несправедливо и всё, что там изложено в протоколе допроса, подтвердилось в ходе судебного заседания», - отметил Игорь Кожевников, бывший главный пристав Пермского края.С приговором не согласны обе стороны. Обвинение просит ужесточить наказание.Юрий Соболев, прокурор: "Мы в свою очередь тоже приговор обжаловали в части квалификации, а именно то, что суд исключил несколько квалифицирующих признаков, ну а также не применил конфискацию. Мы в том числе просим применить конфискацию имущества Кожевникова за совершённые преступления».