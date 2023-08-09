Суд рассматривает жалобы на приговор бывшему главному приставу края

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«Я направлял материалы, выявлялись преступления, в том числе то преступление, за которое я сейчас за этой решёткой сижу, было направлено в отношении Пинкевич именно по моему материалу. Там было два материала и ещё четыре по Путиной. Поэтому я говорю, что следствие велось необъективно, несправедливо и всё, что там изложено в протоколе допроса, подтвердилось в ходе судебного заседания», - отметил Игорь Кожевников, бывший главный пристав Пермского края.
С приговором не согласны обе стороны. Обвинение просит ужесточить наказание.
Юрий Соболев, прокурор: "Мы в свою очередь тоже приговор обжаловали в части квалификации, а именно то, что суд исключил несколько квалифицирующих признаков, ну а также не применил конфискацию. Мы в том числе просим применить конфискацию имущества Кожевникова за совершённые преступления».
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