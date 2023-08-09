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На набережной Камы в Кировском районе завершено берегоукрепление
Подрядной организацией произведён капитальный ремонт бетонной облицовки берегоукрепления на участке протяжённостью 1,1 км, устроен упорный зуб из бутового камня для обеспечения устойчивости облицовки, отремонтировано 8 существующих лестничных сходов к реке. Также параллельно с ремонтом берегоукрепительных сооружений шёл капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы. На сегодняшний день на участке набережной от ДК им. Кирова до улицы Чистопольской уже появились скамейки и урны, площадки с игровыми комплексами и резиновым покрытием, идёт установка малых архитектурных форм и пешеходных ограждений вдоль прогулочной части. На участке от Дворца Кирова до улицы Шишкина продолжается устройство дорожной одежды тротуаров, монтаж водоотводных лотков и ремонт существующих лестничных маршей. Работы по контракту выполняются в соответствии с графиком и должны завершится в конце ноября 2023 года.
Напомним, на набережной Камы от улицы Чистопольской до улицы Шишкина проектом предусмотрено формирование нескольких зон для отдыха жителей Кировского района. Это и зоны для пляжного и спортивного отдыха, отдельная детская площадка для маленьких жителей города и зона с прогулочными дорожками и смотровыми балконами. В ходе реконструкции набережной планируется обустроить модульные помещения разного назначения, а также современные элементы благоустройства и озеленения. Для безопасности отдыхающих и сохранности набережной после ремонта здесь установят камеры видеонаблюдения.
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