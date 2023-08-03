Ильин день отметили в деревне Порошево
Виктория Скапишева, жительница д. Порошево: «Солнце поворачивается на осень. Вода становится холодной грязной, зеленой. Начинают прям такими активными быть русалки, водяные, кикиморы, вот поэтому у нас многие эту традицию соблюдают и после второго августа не купаются, в это верят".
Коми-пермяки чтут и ритуал сбора трав. Заготовленные в этот день растения наделяют целебными, обережными свойствами, девушки мастерят из веток гобелены на новый лад.
Анна Останина, жительница д. Порошево: «Каждое из этих растений уникально по-своему. Например, мелисса обладает успокаивающими свойствами. Часто завариваем некоторые из этих трав, когда кто-то заболел, они укрепляют иммунитет».
Люди ждут грозы, говорят, это святой проедет по небу на огненной колеснице, молнией покарает или благословит дождем.
Екатерина Гагарина, жительница д. Пятигоры: «Гром — вот это Илья Пророк катается, говорит, как бы смотрит на нас, как мы именно этот день чествуем. Если мы промокнем под дождем, значит, от нас уйдут все болячки». По обычаю, Ильин день – начало жатвы. После развала совхоза давно нет злаковых полей, но жители, как когда-то их предки, с песней орудуют серпом, вяжут травяные снопы и ставят суслон.
Тамара Жижилева, жительница д. Порошево: «Сейчас литовкой-то столько не косим, а они жали этим серпом, но мы, дети, помогали, я поэтому и умею жать. Мама у меня пела, работали – пели, она и двух детей родила, когда снопы делала».
Непринужденно душевный праздник в маленькой деревне утверждает большие ценности народной культуры – жизнелюбие, волю и труд. Из нового урожая сельчане собирают общий стол. При этом самодеятельные артисты петь не устают.
После благодатного дождя выглянуло солнце. А праздник был и остается временем для того, чтобы быть ближе друг к другу, к природе, к своим традициям.
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