МАК приступил к расследованию крушения гидросамолета, в котором погиб пермяк
Катастрофа произошла в среду утром. В Дудинке на Таймыре самолёт при взлете резко потерял высоту и врезался в землю, погибли два человека. Борт направлялся на плато Путорана. Пилот отправился в путь, несмотря на штормовое предупреждение - дул сильный ветер, который по предварительным выводам и стал причиной авиакатастрофы.
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