Вузы Прикамья отмечают рост числа абитуриентов

Пермские вузы отмечают рост числа абитуриентов. К примеру, в пермской Высшей школе экономики зарегистрировано около 1,8 тыс. заявлений, что на 20% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - тогда их было около полутора тысяч.В Пермский Политех подано более 27 тыс. заявлений на поступление, что на 10% больше, чем в прошлом году. Учитывая то, что абитуриенты могут подать заявление по нескольким направлениям, в ПНИПУ и его филиалах хотят учиться более 7 тыс. человек. По ряду направлений зафиксировано рекордное количество заявлений.В Пермском государственном аграрно-технологическом университете наблюдается стабильная динамика — подано более 7 тысяч заявлений. Самыми популярными стали направления, связанные с IT-индустрией, а также строительство, землеустройство и кадастр.Приемная кампания-2023 в вузы завершилась. С 3 по 9 августа - основной этап зачисления. Как отмечают эксперты, особенность этого года - преимущественно удаленная подача документов, и в первую очередь через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Именно так подавали заявления на поступление более 60 процентов абитуриентов. С 2024-го прием документов через суперсервис станет обязательным для всех вузов России и единственно возможным способом подачи документов в электронном виде.