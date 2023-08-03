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Вузы Прикамья отмечают рост числа абитуриентов
В Пермский Политех подано более 27 тыс. заявлений на поступление, что на 10% больше, чем в прошлом году. Учитывая то, что абитуриенты могут подать заявление по нескольким направлениям, в ПНИПУ и его филиалах хотят учиться более 7 тыс. человек. По ряду направлений зафиксировано рекордное количество заявлений.
В Пермском государственном аграрно-технологическом университете наблюдается стабильная динамика — подано более 7 тысяч заявлений. Самыми популярными стали направления, связанные с IT-индустрией, а также строительство, землеустройство и кадастр.
Приемная кампания-2023 в вузы завершилась. С 3 по 9 августа - основной этап зачисления. Как отмечают эксперты, особенность этого года - преимущественно удаленная подача документов, и в первую очередь через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Именно так подавали заявления на поступление более 60 процентов абитуриентов. С 2024-го прием документов через суперсервис станет обязательным для всех вузов России и единственно возможным способом подачи документов в электронном виде.
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