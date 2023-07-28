В Перми в Саду Соловьев прошла чайная церемония
Никита Осокин, чайный мастер: "Постепенно вкус чая меняется, он становится более нежным, начинает проявлять более тонкие вкусы. Этот процесс может идти очень долго. Есть чайные церемонии по три-четыре часа проводятся".
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