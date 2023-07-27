В Мотовилихе прошел патриотический концерт

← В Кировском районе Перми появилось граффити «Спектакль «Винил»
Из Прикамья в ЛНР отправлена партия гуманитарного груза и бронемобилей →
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← В Кировском районе Перми появилось граффити «Спектакль «Винил»
Из Прикамья в ЛНР отправлена партия гуманитарного груза и бронемобилей →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
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