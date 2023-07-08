Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← В Перми этим летом будет работать межрегиональный медицинский студотряд

В Перми школьники встретились с бортоператором пилотажной группы «Русь» Евгением Лебедевым →

Сотрудник ЧОПа, который травмировал дрессировщика Игоря Корчагина, покинул пределы страны

Сотрудник частного охранного предприятия, который предположительно травмировал дрессировщика Игоря Корчагина, покинул пределы страны. Об этом сообщают в региональном Министерстве территориальной безопасности. Находится он в Киргизии, но оттуда возможно экстрадиция.
Альберт Марданов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края: "В настоящий момент он объявлен в международный розыск. Сотрудниками полиции ГУ МВД по Пермскому краю совместно с коллегами из Интерпола проводятся мероприятия по его розыску и последующему задержанию".
Напомним, в цирковой гостинице «Спутник» произошел конфликт между сотрудниками ЧОПа и артистами, в результате чего дрессировщик Игорь Корчагин получил травму головы и сейчас находится в реанимации в состоянии комы. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полиция возбудила уголовное дело.

Опубликовано: 08.07.2023 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми этим летом будет работать межрегиональный медицинский студотряд

Пермяк сделал необычное предложение руки и сердца

Вынесен приговор пермячке, которая выдумала рождение ребенка

В Прикамье аграрии бьют тревогу из-за засухи

На пермской набережной отметят День семьи, любви и верности

Власти Перми планируют вновь расширить зону платной парковки

В Мулянке утонул ребенок

С начала лета в Прикамье утонуло 9 человек, в том числе 2 ребенка

В Перми до 9 июля работает ярмарка «От Абхазии до Камчатки»

В Перми с начала года составлено около 110 протоколов за парковку на газонах


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми этим летом будет работать межрегиональный медицинский студотряд

В Перми школьники встретились с бортоператором пилотажной группы «Русь» Евгением Лебедевым →

Обратите внимание

в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

С угонщика, врезавшегося в здание Пермской галереи, могут взыскать ущерб
Как сообщается на сайте
26.03.2023 в 16:35

Метки: Происшествия, Аварии, Деньги, в Перми

В России

«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России
В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется
22.06.2023 в 19:35

Метки: В России, Культура

Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»
С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI
29.05.2023 в 10:14

Метки: Общество, В России, Образование, Культура

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Пермские туристы-экстремалы назвали один из самых недоступных пиков Урала в честь 300-летия Перми
Группа пермских туристов-экстремалов забралась на одну из труднодоступных вершин северной части Уральских гор и назвала её в честь 300-летия Перми. Ранее пик был безымянный. Всего в экспедиции участвовали четыре человека, среди которых был известный путешественник и ученый Андрей Королев. Он и поделился видеокадрами и рассказал, что маршрут выбирал специально с целью увековечить на картах юбилей любимого города. В тех местах, где нашли вершину альпинисты, когда-то пролегал первый торговый путь, связывавший центральную Россию с Сибирью.
22.04.2023 в 10:00

Метки: В России, в Пермском крае

Определены даты проведения в Перми международного форума «Россия – спортивная держава»
Центральное событие в спортивной отрасли страны и одно из флагманских мероприятий региональной программы «Пермь-300» состоится в столице Пермского края с 19 по 22 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, возглавляющий оргкомитет подготовки форума, а также федеральный организационный комитет по празднованию 300-летия Перми. Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
10.04.2023 в 17:40

Метки: Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

В Кудымкаре состоялся экстремальный забег «Сила Пармы»В Кудымкаре состоялся экстремальный забег «Сила Пармы»

Соборную мечеть Перми украсил главный куполСоборную мечеть Перми украсил главный купол

В Березниках задержан подозреваемый в тройном убийствеВ Березниках задержан подозреваемый в тройном убийстве

Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чердынский округГубернатор Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чердынский округ

С начала лета в Прикамье утонуло уже 17 человек С начала лета в Прикамье утонуло уже 17 человек

Автоледи, "прокатившую" инспектора на капоте, приговорили к принудительным работамАвтоледи, "прокатившую" инспектора на капоте, приговорили к принудительным работам

Прокуратура проводит проверку после инцидента с дельтапланом на фестивале "ПроНебо" Прокуратура проводит проверку после инцидента с дельтапланом на фестивале "ПроНебо"

В Перми на месте строительства межвузовского кампуса начинаются инженерные изысканияВ Перми на месте строительства межвузовского кампуса начинаются инженерные изыскания

В школы Перми зачислено более 14,5 тысяч первоклассниковВ школы Перми зачислено более 14,5 тысяч первоклассников

Пермь сегодня перейдет на новое мобильное приложение для оплаты парковокПермь сегодня перейдет на новое мобильное приложение для оплаты парковок

В Пермском крае проходит операция «Мак-2023»В Пермском крае проходит операция «Мак-2023»

На Коммунальном мосту открыто полноценное движениеНа Коммунальном мосту открыто полноценное движение

В Прикамье отменили из-за сильного ветра взлет аэростатов на фестивале «ПроНебо» В Прикамье отменили из-за сильного ветра взлет аэростатов на фестивале «ПроНебо»

В деревне Теплая в Кунгурском районе открылся фестиваль воздухоплавания «Про небо»В деревне Теплая в Кунгурском районе открылся фестиваль воздухоплавания «Про небо»

В Перми школьники встретились с бортоператором пилотажной группы «Русь» Евгением ЛебедевымВ Перми школьники встретились с бортоператором пилотажной группы «Русь» Евгением Лебедевым

Сотрудник ЧОПа, который травмировал дрессировщика Игоря Корчагина, покинул пределы страныСотрудник ЧОПа, который травмировал дрессировщика Игоря Корчагина, покинул пределы страны

Жителя Перми приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство женщины и ребенкаЖителя Перми приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство женщины и ребенка

В Прикамье проходит свадебный бумВ Прикамье проходит свадебный бум

В Пермском зоопарке появились щенки полярного волкаВ Пермском зоопарке появились щенки полярного волка

В выходные в центре Перми возможны ограничения движения транспортаВ выходные в центре Перми возможны ограничения движения транспорта

В Перми выполнено 2/3 гидравлических испытаний на теплосетяхВ Перми выполнено 2/3 гидравлических испытаний на теплосетях

Приток воды в Камское водохранилище в три раз меньше нормыПриток воды в Камское водохранилище в три раз меньше нормы

В СК рассказали, в чем обвиняют начальника управления автодорог и транспорта Пермского краяВ СК рассказали, в чем обвиняют начальника управления автодорог и транспорта Пермского края

В Пермском крае 7 пляжей соответствуют санитарным нормамВ Пермском крае 7 пляжей соответствуют санитарным нормам

В Пермском крае клещи покусали уже более 12 тысяч человекВ Пермском крае клещи покусали уже более 12 тысяч человек

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную