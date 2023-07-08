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Сотрудник ЧОПа, который травмировал дрессировщика Игоря Корчагина, покинул пределы страны
Альберт Марданов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края: "В настоящий момент он объявлен в международный розыск. Сотрудниками полиции ГУ МВД по Пермскому краю совместно с коллегами из Интерпола проводятся мероприятия по его розыску и последующему задержанию".
Напомним, в цирковой гостинице «Спутник» произошел конфликт между сотрудниками ЧОПа и артистами, в результате чего дрессировщик Игорь Корчагин получил травму головы и сейчас находится в реанимации в состоянии комы. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полиция возбудила уголовное дело.
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