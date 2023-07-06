В Перми этим летом будет работать межрегиональный медицинский студотряд
В краевом Минздраве рассказали, что студенты будут трудиться в 9 учреждениях: Пермской краевой клинической больнице, Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн, Клинической медико-санитарной части № 1, детских клинических больницах № 13 и № 3 им. И.П. Корюкиной, городских клинических больницах им. М.А. Тверье, № 2 им. Ф. Х. Граля, № 4, а также в Клиническом многопрофильном медицинском центре при ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.Организатором проекта «Сердце Пармы» является Пермское региональное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства здравоохранения Пермского края, Агентства по делам молодежи Пермского края, Пермского государственного медицинского университета, Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова.
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