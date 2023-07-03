Жительница Прикамья, убившая 6-летнюю дочь, отправлена на принудительное лечение
"В ходе предварительного следствия в отношении женщины была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по заключению которой женщина признана невменяемой. Постановлением суда в отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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