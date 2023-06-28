Мост за 44 миллиарда. Утверждена документация на строительство третьего моста через Каму
Реализация проекта включает несколько этапов: реконструкцию транспортной развязки на площади Гайдара, возведение самого моста длиной около 900 метров с правобережным подходом от пересечения с ул. Борцов Революции и левобережным подходом от пересечения с ул. Дзержинского. Также запланировано строительство дороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской, заложена реконструкция ул. Екатерининской. Общая протяженность всех этапов почти 6 км. Проект включает 4 полосы движения.
Завершение строительства третьего моста через Каму со всеми подходами намечено на 2027 год. Стоимость оценивается почти в 44 миллиарда рублей.
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