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Со дна Камы достали старый затонувший сухогруз
На сегодняшний день только у КамГЭС обнаружено около десятка затонувших судов. Сейчас специалисты приступили к подъему со дна реки 100-метровой баржи.
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