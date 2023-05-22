МЧС: в Прикамье ожидается гроза и ночной туман

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← Экипаж ДПС преследовал автобус, водитель которого не пропустил пешеходов
В политехнической школе "Фотоника" прошел последний звонок →
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