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Утверждена дорожная карта создания межвузовского кампуса в Перми →
В продажу поступили транспортные карты с уникальным дизайном к 300-летию Перми
Транспортная карта оформлена в едином стиле с выпущенными ранее, но отличается от них фирменным красным цветом и изображением элементов, связанных с работой общественного транспорта, а также логотипом празднования юбилея города.Весь тираж поступил в продажу в отделения «Почтабанка», находящиеся по адресу: улица Ленина, 68 и улица Ленина, 28.
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