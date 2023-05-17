Утверждена дорожная карта создания межвузовского кампуса в Перми

Правительство Пермского края и Минобрнауки РФ согласовали и утвердили дорожную карту по созданию студенческого кампуса мирового уровня в столице Прикамья. Она позволит отслеживать этапы строительства и оснащения объектов. Документ разработан вузами-участниками совместно с властями региона, бизнесом и профессиональным сообществом.Дорожная карта представляет собой детальный план и включает мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов, проведению социально значимых и масштабных событий.«На протяжении полугода была проделана уникальная и масштабная работа, в которую были вовлечены около 50 экспертов пермских вузов, крупных предприятий и бизнеса. Мы совместно выявляли реальные потребности экономики края и жителей региона, отбирали наиболее актуальные проекты по интеграции кампуса в городскую среду и развитию молодежной политики в регионе. Сейчас у всех участников процесса есть прямое руководство к достижению поставленной цели, переходим к этапам реализации проекта», - сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.Напомним, студенческий кампус планируется расположить в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В нем разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.