Утверждена дорожная карта создания межвузовского кампуса в Перми
Дорожная карта представляет собой детальный план и включает мероприятия по созданию научных центров и технопарков, открытию новых образовательных программ, привлечению научно-педагогических работников и других специалистов, проведению социально значимых и масштабных событий.
«На протяжении полугода была проделана уникальная и масштабная работа, в которую были вовлечены около 50 экспертов пермских вузов, крупных предприятий и бизнеса. Мы совместно выявляли реальные потребности экономики края и жителей региона, отбирали наиболее актуальные проекты по интеграции кампуса в городскую среду и развитию молодежной политики в регионе. Сейчас у всех участников процесса есть прямое руководство к достижению поставленной цели, переходим к этапам реализации проекта», - сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.
Напомним, студенческий кампус планируется расположить в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В нем разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.
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