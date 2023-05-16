Волонтеров Прикамья научат навыкам безопасности

В Перми на базе спортивного клуба Айкидо "Динасия" стартовал проект "Сила добра". Он направлен на развитие навыков самообороны у волонтеров Прикамья.Главная цель проекта "Сила добра" - обучить волонтеров Прикамья элементарным навыкам безопасности. Проект реализуется при поддержке фонда грантов губернатора Пермского края на базе ресурсного центра "Пермская академия айкидо". Именно это боевое искусство, по мнению организаторов, как нельзя лучше подходит для того, чтобы стать основой для подготовки волонтеров. Занятия с психологом в рамках курса обязательно."Мы даем общую схему, как вести себя безопасно, как чувствовать себя психологически устойчиво. Например, у нас есть раздел поведение в толпе. Мы обращаем внимание на то, что организационные меры не менее важны, чем личная самооборона", - рассказал Денис Гатаулин, директор клуба Айкидо "Династия", руководитель проекта "Сила добра". Курс постарались разработать максимально практичным. В первую очередь ориентировались на ситуации, в которых чаще всего приходится работать добровольным помощником. Приемы самообороны занимают здесь далеко не первое место.На сегодня в рамках проекта заканчивает свое обучение уже третий поток. Как отмечают организаторы, учитывая предыдущий опыт, курс будет дополнен. После этого можно будет набирать новых студентов. Впереди еще Всероссийская студенческая Весна, марафон и другие мероприятия, посвященные 300-летию Перми. Грамотные подготовленные помощники всегда пригодятся.