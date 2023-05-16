Волонтеров Прикамья научат навыкам безопасности
"Мы даем общую схему, как вести себя безопасно, как чувствовать себя психологически устойчиво. Например, у нас есть раздел поведение в толпе. Мы обращаем внимание на то, что организационные меры не менее важны, чем личная самооборона", - рассказал Денис Гатаулин, директор клуба Айкидо "Династия", руководитель проекта "Сила добра". Курс постарались разработать максимально практичным. В первую очередь ориентировались на ситуации, в которых чаще всего приходится работать добровольным помощником. Приемы самообороны занимают здесь далеко не первое место.На сегодня в рамках проекта заканчивает свое обучение уже третий поток. Как отмечают организаторы, учитывая предыдущий опыт, курс будет дополнен. После этого можно будет набирать новых студентов. Впереди еще Всероссийская студенческая Весна, марафон и другие мероприятия, посвященные 300-летию Перми. Грамотные подготовленные помощники всегда пригодятся.
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