← Ночью на Коммунальном мосту вновь ограничат движение транспорта
Возле Красавинского моста найдены странные холмики с фото
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← Ночью на Коммунальном мосту вновь ограничат движение транспорта
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Ночью на Коммунальном мосту вновь ограничат движение транспорта
Завершён ремонт участка тротуаров по улице Сибирской
В полиции прокомментировали инцидент с дебоширом в Верхней Курье
В Перми произошел пожар на ул. Свиязева
Рифат Сабитов выразил соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Сагалаева
В Перми на пожаре спасли 7 человек
В Пермском крае суд вынес приговор курьеру телефонных мошенников
В нескольких территориях Прикамья ограничено посещение лесов
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В Прикамье стартовал проект «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края»
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