В Кунгуре захоронены останки солдата Красной армии

В Кунгуре в канун Дня Победы предали земле останки Василия Тихоновича Крылова, пропавшего без вести в самом начале войны, в июле 1941-го. Служил он в 112-й стрелковой дивизии. Его останки были обнаружены в Невельском районе Псковской области местными поисковиками. Личность удалось установить благодаря солдатскому медальону.Людмила Крылова, внучка В.Т. Крылова: "О деде знали немного, единственное, что, отец искал его всю жизнь, на протяжении всей своей жизни, писал запросы в Министерство обороны, в архивы, военкоматы, всегда приходило только одно - без вести пропал."Внучка Людмила живёт в Кунгуре. Внук Василий, названный в честь деда, приехал издалека, чтобы принять участие в захоронении останков солдата на Кунгурской земле.Василий Крылов, внук В.Т. Крылова: "Первые месяцы войны, это были самые тяжёлые, самые кровопролитные, все мы знаем эту историю, но, тем не менее - верность присяге оставалась самой первой и главной чертой всех, кто был на этой войне."Такие события - результат кропотливого труда поисковиков, которые на местах сражений продолжают планомерную работу. Так, только в прошлом году было установлено 12 имён наших земляков, погибших в годы войны.Руслан Шамсутдинов, руководитель Пермского краевого учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»: "Несколько десятков ведь за раз поднимают останков, и счастье, когда находятся через десятки лет медальоны, сохранившие имена погибших."Медальон, немногие вещи, которые были обнаружены поисковиками, останутся теперь у родственников, а останки солдата Красной Армии Василия Крылова были преданы земле - после митинга его проводили в последний путь многочисленные участники встречи.