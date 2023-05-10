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В Кунгуре захоронены останки солдата Красной армии
Людмила Крылова, внучка В.Т. Крылова: "О деде знали немного, единственное, что, отец искал его всю жизнь, на протяжении всей своей жизни, писал запросы в Министерство обороны, в архивы, военкоматы, всегда приходило только одно - без вести пропал."
Внучка Людмила живёт в Кунгуре. Внук Василий, названный в честь деда, приехал издалека, чтобы принять участие в захоронении останков солдата на Кунгурской земле.
Василий Крылов, внук В.Т. Крылова: "Первые месяцы войны, это были самые тяжёлые, самые кровопролитные, все мы знаем эту историю, но, тем не менее - верность присяге оставалась самой первой и главной чертой всех, кто был на этой войне."
Такие события - результат кропотливого труда поисковиков, которые на местах сражений продолжают планомерную работу. Так, только в прошлом году было установлено 12 имён наших земляков, погибших в годы войны.
Руслан Шамсутдинов, руководитель Пермского краевого учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»: "Несколько десятков ведь за раз поднимают останков, и счастье, когда находятся через десятки лет медальоны, сохранившие имена погибших."
Медальон, немногие вещи, которые были обнаружены поисковиками, останутся теперь у родственников, а останки солдата Красной Армии Василия Крылова были преданы земле - после митинга его проводили в последний путь многочисленные участники встречи.
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