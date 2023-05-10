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Жительница Полазны "развела" влюбленного в нее мужчину почти на 2 млн рублей
Мужчина рассказал, что 2019 году стал общаться с девушкой на сайте знакомств. Затем они стали встречаться, он ни в чем ей не отказывал, делал подарки. Спустя некоторое время девушка под любым предлогом стала просить у него денежные средства, якобы на покупку лекарств для отца, онкобольного сына, на личные нужды и многое другое. Заявитель, сопереживая возлюбленной, оформил кредиты и микрозаймы на общую сумму порядка 1,7 миллионов рублей, чтобы выручить ее. Вскоре девушка перестала отвечать на звонки и сообщения.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу. Она призналась, что выдумывала различные предлоги, чтобы получить от потерпевшего деньги, которые тратила по своему усмотрению. В настоящее время расследование в отношении 31-летней фигурантки продолжается", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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