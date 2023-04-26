В мае Пермь примет Всероссийскую Студенческую весну

На заседании регионального правительства сегодня рассказали о крупных мероприятиях, которые примет столица Прикамья в мае. Среди них Первомайская легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Звезда" и юбилейная 35-я Всероссийская студенческая весна, которая пройдет с 26 по 31 мая. После торжественного открытия возле Театра-Театра здесь разместится фестивальный городок. Конкурсными площадками станут Театр-Театр, ДК Солдатова, ДК Калинина и Цирк.Также на заседании обсудили реализацию регионального проекта "Чистая вода". Его суть в том, чтобы обеспечить жителей нормальной питьевой водой в тех территориях, где она не соответствует качеству. Для этого реконструируют и строят системы водоснабжения. К примеру, сейчас идут работы в поселке Щучье Озеро.