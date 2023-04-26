В мае Пермь примет Всероссийскую Студенческую весну

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Также на заседании обсудили реализацию регионального проекта "Чистая вода". Его суть в том, чтобы обеспечить жителей нормальной питьевой водой в тех территориях, где она не соответствует качеству. Для этого реконструируют и строят системы водоснабжения. К примеру, сейчас идут работы в поселке Щучье Озеро.
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