Они спасали мир. В годовщину Чернобыльской трагедии в Перми проводят Вахту памяти

Вахта Памяти сегодня утром прошла в Перми возле мемориала погибшим и пострадавшим при ликвидации Чернобыльской аварии. 26 апреля исполнилось 37 лет со дня техногенной катастрофы.26 апреля - День памяти погибших от радиации. именно в этот день на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа.По традиции у мемориала рядом с ДК "Губерния" проходит традиционная Вахта Памяти. Здесь же на площади расположились пожарные машины, для торжественности играет духовой оркестр, а в Вахте Памяти принимают участие сотрудники МЧС и школьники-юнармейцы.Чернобыльская катастрофа до сих пор считается крупнейшей в истории атомной энергетики. Тогда в атмосферу было выброшено более 190 тысяч тонн ядерных отходов, было переселено 116 тысяч человек, заражены территории современных России, Белоруссии, Украины. В ликвидации аварии принимали участие жители всех союзных республик.Жертвовали своим здоровьем, а порой жизнью, и пермяки.Дмитрий Тимофеев, председатель правления Пермской краевой организации инвалидов Чернобыля: "Строители, инженеры, академики, водители всех видов транспорта - они спасали мир. Шахтеры, которые прорубали тоннель под реактор".Из пяти тысяч ликвидаторов в Пермском крае в живых осталось чуть больше тысячи человек. По понятным причинам у многих подорвано здоровье. Но здесь у каждого своя история спасения страны и мира.Александр Меркулов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС: "Я вообще-то собирался на сбор урожая. В один день пришли две повестки. Я подумал - на уборке урожая всякие ЧП будут, зерно воровать будут - взял "путёвку" на ЧАЭС. А там дело государственной важности. И поехал". Цветы к мемориалу сегодня несут и первые лица края, руководители служб МЧС и других силовых ведомств. Цветы нескончаемым потоком несут также ликвидаторы, их родственники, просто неравнодушные люди. Вахта Памяти у мемориала будет стоять в течение всего дня.