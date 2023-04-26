В Перми стартует горячая линия по доступности питьевой воды
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Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» продлила работу
"Пермский диктант": 30 вопросов к юбилею краевой столицы
В Перми стартовала акция "Защитим защитников!"
Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал главные дорожные стройки Перми
На троих украли более 70 велосипедов. Вынесен приговор серийным похитителям "железных коней"
В день рождения Перми проезд в общественном транспорте может стать бесплатным
В Краснокамске задержан закладчик с героином
В Чернушинском округе произошел пожар площадью 7 гектаров
Осталось пепелище. В Косинском округе объявлен сбор помощи 18 погорельцам
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