Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» продлила работу в Перми до конца недели. Здесь по-прежнему все можно попробовать. В ассортименте: морепродукты, мясные деликатесы, аджика, адыгейские сыры, абхазские специи, чай, варенье, сухофрукты и сладости.Знакомство с ассортиментом ярмарки «От Абхазии до Камчатки» можно начать с морепродуктов. Или с мясных деликатесов. Фермер из небольшого кубанского Обширонска, Владимир Иванов предлагает на закуску вяленую и запечённую дичь, колбасы и рулеты ручной работы.Владимир Иванов: "Як, бастурма очень вкусная, запечённое есть мясо. Колбаса домашняя жареная".Гурман и постоянный покупатель, Елена Кононова каждый приезд ярмарки в Пермь приходит за стратегическим запасом аджики и новыми гастрономическими впечатлениями.Елена Кононова: "Коровий, буйволиный сыр, молодой овечий сыр. Кто любит острые такие вкусы. Рекомендую ещё аджика, не первый раз прихожу, покупаю".Знаменитыми адыгейскими сырами угощает Артур Фитанян. Молодые и выдержанные, из козьего, овечьего и коровьего молока.Рядом с пикантными соусами и жгучей бочковой аджикой не менее популярные абхазские специи. Без такой гранатовой, по словам хозяина, правильный шашлык не приготовить."Гранат расщепляет мясо, делает сочнее и нежнее. Кислинка граната придаёт такую тоненькую изюминку".Женщин влекут купажи душистого краснодарского чая. По семейным рецептам из натуральных ингредиентов южное варенье и сладости: халва, пахлава, чурчхела, лукум и щербет.Пробовать перед покупкой не просто можно, а нужно.Только в Армении вялят такие сухофрукты, как, например, яблоко воздушное или абрикос шоколадный.Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в торговом центре «Гипер-Виват» до конца недели.