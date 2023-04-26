← "Пермский диктант": 30 вопросов к юбилею краевой столицы
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» продлила работу
Владимир Иванов: "Як, бастурма очень вкусная, запечённое есть мясо. Колбаса домашняя жареная".
Гурман и постоянный покупатель, Елена Кононова каждый приезд ярмарки в Пермь приходит за стратегическим запасом аджики и новыми гастрономическими впечатлениями.
Елена Кононова: "Коровий, буйволиный сыр, молодой овечий сыр. Кто любит острые такие вкусы. Рекомендую ещё аджика, не первый раз прихожу, покупаю".
Знаменитыми адыгейскими сырами угощает Артур Фитанян. Молодые и выдержанные, из козьего, овечьего и коровьего молока.
Рядом с пикантными соусами и жгучей бочковой аджикой не менее популярные абхазские специи. Без такой гранатовой, по словам хозяина, правильный шашлык не приготовить.
"Гранат расщепляет мясо, делает сочнее и нежнее. Кислинка граната придаёт такую тоненькую изюминку".
Женщин влекут купажи душистого краснодарского чая. По семейным рецептам из натуральных ингредиентов южное варенье и сладости: халва, пахлава, чурчхела, лукум и щербет.
Пробовать перед покупкой не просто можно, а нужно.
Только в Армении вялят такие сухофрукты, как, например, яблоко воздушное или абрикос шоколадный.
Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в торговом центре «Гипер-Виват» до конца недели.
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"Пермский диктант": 30 вопросов к юбилею краевой столицы
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