"Пермский диктант": 30 вопросов к юбилею краевой столицы

В краевой столице началась акция "Пермский диктант", посвященная 300-летнему юбилею города. В викторине 30 вопросов. Ответить на них можно было накануне очно на 47 площадках по всему Прикамью, а с сегодняшнего дня - онлайн.Ответ на один из вопросов "Пермского диктанта" находится у всех на виду - причем, уже почти 2 века. Год открытия первой аптеки в Прикамье видно и на фронтоне, есть дата и на табличке.Таких заданий 30 штук. Посвящены они 300-летию Перми. Каждый сопровождается снимком, который может служить в некоторых случаях подсказкой. Сложные ли вопросы - у каждого свое восприятие. Один из вопросов - определить, сколько в Перми памятников, изображающих медведя. Навскидку можно сказать, что не так уж и много. Одна из самых известных скульптур - у гостиницы "Урал". Варианты ответа 2, 5, 8 и 11. Здесь уже работает эрудиция и знания. Что это за здание на фотокарточке? Узнали? Если да, то один правильный ответ у вас уже есть. Максимум, который можно получить в ходе викторины - 30 баллов.Организаторами "Пермского диктанта" выступили Государственный архив Пермского края, Пермская краевая библиотека им. Горького и культурно-просветительский парк "Россия - моя история. Пермский край". Всего работало 47 площадок, 3 из них - в Перми. Главное - участие. Написать "Пермский диктант" можно и самостоятельно в интернете - 26 и 27 апреля. Результаты будут известны уже 2 мая. 4 мая подведут итоги, во второй половине месяца состоится награждение знатоков.