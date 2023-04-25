← Испугался пылесоса. Как в Перми спасали кота
В одном из старейших скверов Перми началось обустройство пешеходных дорожек →
Пермяки собирают березовый сок прямо на набережной
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← Испугался пылесоса. Как в Перми спасали кота
В одном из старейших скверов Перми началось обустройство пешеходных дорожек →
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29.03.2023 в 09:43
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Испугался пылесоса. Как в Перми спасали кота
Пермякам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности
Депутаты гордумы внесли изменения в бюджет Перми на ближайшие три года
В Перми работает трамвай-фотовыставка
Пермские спортсмены приняли участие в фестивале джампинга
Налоговики Прикамья 27 и 28 апреля проведут Дни открытых дверей
В Соборной мечети на бульваре Гагарина прошла первая служба
В Корпорации ПСС запустили автоматизированную линию сборки плат для заправочных станций электромобилей
В ПГНИУ состоялась презентация четвертого тома сборника Георгия Чагина
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