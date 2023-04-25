В Корпорации ПСС запустили автоматизированную линию сборки плат для заправочных станций электромобилей

В пермской Корпорации ПСС запустили автоматизированную линию сборки плат для заправочных станций электромобилей. Уже сейчас такие заправки можно встретить не только на улицах российских городов, но и в 15 странах мира.Сергей Тютиков собирает панель управления будущей зарядной станции для электрокара. Таким как он, ударникам производства, в корпорации ПСС предоставляют корпоративный транспорт, тоже электрический.Сергей Тютиков, монтажник радиэлектронной аппаратуры и приборов: «На старте даёт большое преимущество, например, перестроиться».На 4-х производственных площадках компании сегодня трудятся 330 квалифицированных специалиста, производя зарядные станций для электромобилей с момента разработки до монтажа и логистики.Торжественный момент — запуск новой автоматизированной линии SMD-монтажа электронных компонентов.Антон Цыганков, технический директор "СМТ МАКС": «Профессиональная, высокоскоростная, автоматическая линия по сборке печатных плат, состоящая из автоматического загрузчика, принтера автоматической печати- трафарета, конвейерных систем. Флагман линии - это установщик электронных компонентов».На выходе — печатная плата. В готовую зарядную станцию таких нужно от 5 до 6 штук.Экономисты отмечают рост покупательского спроса на электромобили и сопутствующий -на рынке электрозаправочных станций. Открытие специализированной комплексной линии выводит пермскую компанию в ранг крупнейших в России.Александр Редекоп, генеральный директор Корпорации ПСС: « Обеспечим собственное производство всеми необходимыми компонентами, всеми платами для производства, как контроллеров собственной разработки, так и собственных силовых модулей, которые тоже являются нашим ноу-хау. Кроме того, мы производим ещё оборудование электрохимической защиты».За первый квартал текущего года в Пермском крае зарегистрировано более 1600 владельцев электрокаров. По этому показателю Прикамье в пятерке лучших в России.Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: «Развитие инфраструктуры, зарядной инфраструктуры - это ключевая задача и федерального правительства, и правительства Пермского края. Нам предстоит в течение ближайших двух лет субсидировано открыть 66 заправочных станций».В испытательном цехе тестируют готовые быстрые и ультрабыстрые станции. Именно на них сейчас повышенный спрос. Полная зарядка, в зависимости от ёмкости батареи, всего 25- 35 минут.Дмитрий Фоминых, специалист по внедрению системы бережливого производства Корпорации ПСС: «Это 160 кВТ, данная станция имеет 3 разъёма для зарядки трёх автомобилей».Эти разъемы подходят для всех видов электрокаров российского, китайского, европейского и японского производства.С пометкой «ожидание» станции, которые ждут тестового испытания и последующей отправки заказчикам. Это, например, НЭСК, СтавропольЭНЕРГОСБЫТ, МетанГрупп, а также станция, которая отправится в Индию.