В ПГНИУ состоялась презентация четвертого тома сборника Георгия Чагина

В музее Пермского университета состоялась презентация четвертого тома сборника знаменитого историка, краеведа, этнографа Георгия Николаевича Чагина. В книге собраны путевые дневники эспедиций начиная с 1965 по 2013 годы. Исследования эти проводились в основном на севере Прикамья — Колва, Чусовское озеро, Печора — все это были родные места для ученого. Местным жителям и посвящено большинство его работ. Юлия Кашаева, директор Государственного архива Пермского края: "Это издание вышло уже после смерти Георгия Николаевича, но тем менее в нем жив его дух. Безусловно он готовил эту книгу и эту экспедицию. Она несет в себе и дух Георгия Николаевича, и дух тем мест, о которых он писал получается в реальном времени. Такая живая-живая книга".Презентация книги прошла в день рождения Георгия Чагина, 24 апреля ему бы исполнилось 79 лет. В музее по этому случаю собрались не только коллеги историки и преподаватели, но и друзья. Каждый смог рассказать свою историю знакомства.Игорь Кирьянов д.и.н., доцент, профессор кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ: "Для меня друг, для очень многих людей понимающий их человек. Для этнографа это крайне важное качество, и поэтому не случайно, очень многие шли с ним на контакт, рассказывая о себе, о жизни. Подчас это очень сложно сделать - он умел разговорить людей, и они много чего ему рассказывали, но самое главное, запоминали его и удивительное дело он сами помнил, о чем они говорили».