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В ПГНИУ состоялась презентация четвертого тома сборника Георгия Чагина
Игорь Кирьянов д.и.н., доцент, профессор кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ: "Для меня друг, для очень многих людей понимающий их человек. Для этнографа это крайне важное качество, и поэтому не случайно, очень многие шли с ним на контакт, рассказывая о себе, о жизни. Подчас это очень сложно сделать - он умел разговорить людей, и они много чего ему рассказывали, но самое главное, запоминали его и удивительное дело он сами помнил, о чем они говорили».
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