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Лесовосстановление: вырубки в лесу восполнят пермскими ёлочками
Сперва в машину засыпается грунт, затем он распределяется по кассетам — в каждой 81 ячейка. После специальная форма проделывает в земле лунку, в которую и попадает семя.
Алексей Булдаков, начальник управления внебюджетной деятельностью Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Прянишникова: "Далее добавляется вермикулит, чтобы не было переуплотнения почвы, и кассета сохраняла влагу, и производится первичный полив".
Подъемник доставляет будущие ели в теплицу, где при температуре 30 градусов и постоянном поливе, сеянцы будут всходить.
Все это совместный проект краевого Минприроды и Пермского аграрно-технологического университета. До конца лета в каждой из шести теплиц взойдут примерно по 500 тысяч сеянцев.
На так называемую площадку закаливания сеянцы переезжают в возрасте трех месяцев, и уже здесь привыкают к пермскому климату, в котором в дальнейшем будут жить и расти.
Такая мини-версия елового леса. Этим деревьям нынче год — они уже перезимовали под открытым небом и готовы составить компанию старшим товарищам в настоящем лесу.
Правда, только те, кто достиг 8 сантиметров. У остальных есть время до осени — подрасти. Первая партия отправится в те места, где вырубка производилась при строительстве дорог, нефте- и газопроводов.
Алексей Андреев, и.о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Прянишникова: "В соответствии с новым законодательством, для того чтобы восстановить лесной массив, который в силу разных обстоятельств нарушается, в процессе таких работ, они обязаны высаживать именно в закрытой корневой системе, потому что это более надежный способ".
А еще эти ёлки выращены специально из пермских семян, и в любом другом регионе могут просто не прижиться. Поэтому и пойдут все 5 миллионов сеянцев на восстановление именно пермских лесов.
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