29 апреля в Перми стартует текущий ремонт Коммунального моста

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», с 29 апреля начнется текущий ремонт Коммунального моста. В связи с этим до 1 июля будет введено ограничение движения транспорта, оно будет осуществляться по двум полосам. Одна – по направлению из города, другая – в город.В процессе ремонта на участке от улицы Окулова до улицы Б. Революции предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия моста и подходов, устройство гидроизоляционного слоя, пешеходного ограждения и ограждений из шумозащитных экранов на правом берегу, а также устройство ливнеприемников и колодцев. Для того чтобы максимально сократить сроки производства работ, ремонт будет вестись круглосуточно тремя бригадами.