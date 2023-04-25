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29 апреля в Перми стартует текущий ремонт Коммунального моста
В процессе ремонта на участке от улицы Окулова до улицы Б. Революции предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия моста и подходов, устройство гидроизоляционного слоя, пешеходного ограждения и ограждений из шумозащитных экранов на правом берегу, а также устройство ливнеприемников и колодцев. Для того чтобы максимально сократить сроки производства работ, ремонт будет вестись круглосуточно тремя бригадами.
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