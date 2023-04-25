Губернатор провел рабочую встречу с главой Добрянского округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с Дмитрием Антоновым. Новый глава Добрянского городского округа рассказал о планах развития территории на ближайшие годы. Это реконструкция местного Дворца культуры, ремонт уличного освещения и тротуаров, а также благоустройство набережной.Дмитрий Антонов, глава Добрянского городского округа: "Добрянка стала победителем федерального конкурса среди малых городов исторических поселений. Сумма гранта федерального бюджета – 85 млн рублей. Общая стоимость проекта – 115 млн рублей. В этом году приступаем к работам. Уже получили положительное заключение экспертизы. В ближайшие дни приступим к работам".В свою очередь Дмитрий Махонин поручил большое внимание уделить поддержке участников Специальной военной операции и их семей, усилить работу с крупными промышленными предприятиями, а также ускорить темпы работ по ряду проектов, в том числе по программе «Комфортный край», учитывая мнение людей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Территория защитила план комплексного развития. План предусматривает большое количество мероприятий, мы готовы поддерживать. Необходимо взять и подхватить исполнение и региональных, и национальных проектов. Это тоже приоритетная задача".