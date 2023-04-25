Губернатор провел рабочую встречу с главой Добрянского округа

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В свою очередь Дмитрий Махонин поручил большое внимание уделить поддержке участников Специальной военной операции и их семей, усилить работу с крупными промышленными предприятиями, а также ускорить темпы работ по ряду проектов, в том числе по программе «Комфортный край», учитывая мнение людей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Территория защитила план комплексного развития. План предусматривает большое количество мероприятий, мы готовы поддерживать. Необходимо взять и подхватить исполнение и региональных, и национальных проектов. Это тоже приоритетная задача".
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