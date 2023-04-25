Противоклещевая обработка стартовала в Перми на две недели раньше обычного

В Перми началась противоклещевая обработка. В первую очередь, химикаты распыляют на городских кладбищах, дальше в очереди - газоны, парки и скверы. Когда должны закончить все работы?В этот раз люди в белых комбинезонах работают на Южном. И в этот раз раньше обычного почти на две недели из-за тёплой погоды.По словам дезинфекторов, используемый акарицидный препарат является безопасным для людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Но даже после распыления раствора не стоит забывать про меры предосторожности.Самое простое средство защиты – репеллент. Пошли в лес – опрыскали себя. Одежда должна тоже быть соответствующей, манжеты - это плюс. Ещё один совет – заправить джинсы в носки, это не очень стильно, но зато эффективно. Что же касается лесов, то тут городские власти приступят к обработке в ближайшее время, а вот скверы и парки уже, что называется, в работе. Кроме того, в краевой столице стартовали мероприятия по комплексной уборке и содержанию логов и водоохранных зон.В администрации Перми подчеркнули, что всё это создаёт безопасные условия для жителей, а также сохраняет экологическую чистоту городской территории и ее эстетическое состояние.Ольга Яковлева, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "Парки, скверы у нас тоже в обработке, обрабатываем больше 100 га, это основные места скопления людей. Газоны, деревья, кустарники. Обработка уже началась, началась с Орджоникидзевского района. Начались мероприятия по акарицидной обработке кладбищ, уже произведено более 80% обработки кладбищ, обрабатываем обычно 400 га".При этом уже 25 апреля ожидается массовое посещение мест захоронений близких людей. Поминальный день Радоница в этом году выпал на вторник второй недели после Пасхи. Полностью завершить акарицидную обработку кладбищ планируется к середине мая.