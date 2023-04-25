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В Соликамске осужден водитель, сбивший насмерть женщину с собакой

Соликамский городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».В октябре прошлого года управляя автомобилем «Рено Сандеро» он сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 58-летнюю женщину, которая в это время пересекала проезжую часть вместе со своей собакой. "Установлено, что незадолго до случившегося мужчина проводил время в ночном клубе совместно с друзьями. Около 6 часов утра, когда заведение закрылось, фигурант решил развести своих товарищей по домам. Однако на ул. Северной был вынужден сделать незапланированную остановку. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода водитель почувствовал два сильных удара о кузов своего автомобиля. Выйдя из машины, увидел лежащую на дороге женщину, а недалеко от нее − большую собаку. Никто из них на тот момент уже не подавал признаков жизни. Позже было установлено, что собака принадлежала женщине, и в то утро погибшая вывела ее на прогулку", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. На момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования было выявлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в размере 0,86 мг/л.Суд приговорил соликамца к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной общего режима. Мужчине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

Опубликовано: 25.04.2023 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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