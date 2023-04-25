"Пермский диктант-2023" приурочен к 300-летию Перми
Открытые площадки организованы в Государственном архиве Пермского края, Пермской краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького, Историческом парке «Россия – моя история. Пермский край».
Сами задания будут связаны с важнейшими событиями в жизни города, историческими личностями, сферой культуры и образования, жизнью пермяков. Принять участие в акции «Пермский диктант» смогут все желающие.Все участники диктанта получат сертификаты с результатами его прохождения. Победители диктанта получают призы и дипломы на торжественном награждении, которое пройдет в мае 2023 года. Всю актуальную и подробную информацию об акции можно узнать в официальной группе «Пермского диктанта» ВКонтакте.
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