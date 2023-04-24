Пермяки наблюдали северное сияние

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← В воскресенье на Гайве без воды останутся почти 50 домов
Отделения Почты России изменят график работы в майские праздники →
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