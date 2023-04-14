Мошенники пытались похитить со счетов умершего пермяка 38 млн рублей

Ленинский районный суд Перми вынес приговор местному жителю 1960 года рождения. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и покушении на мошенничество.Главным следственным управлением регионального МВД установлено, что в 2020 году осужденному и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина хранятся крупные суммы денег и 181 тысяча акций, номинальной стоимостью свыше 38 млн рублей."Злоумышленники изготовили подложный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией осужденного. Используя документ, мужчина представлялся собственником денежных средств и акций. Чтобы запутать следы, злоумышленники нашли человека, который за денежное вознаграждение с помощью нотариально составленной доверенности, полученной обманным путем с использованием подложного паспорта умершего, имел право представлять интересы владельца акций и денежных средств в банках. Соучастникам удалось похитить около 12 млн рублей умершего пермяка, которые хранились в банках. Затем фигуранты решили похитить акции, но служба безопасности банка своевременно проинформировала полицию о готовящемся преступлении", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и денежного штрафа. В отношении других участников преступлений расследование уголовного дела продолжается.