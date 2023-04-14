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С 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Перми составит 35 рублей
В департаменте подчеркнули, что наибольшую экономию возможно получить при приобретении годового безлимитного проездного до момента индексации тарифа. В этом случае пассажир заранее оплатит свои поездки и сможет в течение года пользоваться общественным транспортом по старой цене.
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